Aujourd’hui, la Pologne célèbre à la fois la fin de l’armistice avec le conflit allemand, tout comme le font la France et la Royaume-Uni, mais cette fête a une importane toute particulière car c’est aussi en cette date que la Pologne venait de retrouver son indépendance après plus d’un siècle d’occupation par la Prusse, le Royaume d’Autriche-Hongrie et la Russie.

123 ans après avoir été partagé par les empires Prussiens, Autrichiens et Russes, ce pays a retrouvé son intégrité territoriale après plus d’un siècle de lutte pour la préservation de son héritage, de sa culture et de son identité.

De nombreuses manifestations, commémorations, reconstitutions historiques et évènements sportifs auront lieu partout, dont le point d’orgue sera la Marche de l’Indépendance (Marsz Niepodległości) qui se déroulera comme prévu à Varsovie dès 15h avec de nombreux citoyens de tout âge et issus de tous les milieux sociaux possibles, tous fiers de leur patrie et de leurs racines venu le revendiquer avec dynamisme mais dans le calme, malgré le jugement sans fondement de leurs détracteurs.

Bonne journée et bon weekend à vous