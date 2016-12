Ils étaient dix, étaient cent, ils étaient des milliers à quitter leur pays, à s’expatrier. Certains n’avaient pour ce voyage qu’une vieille valise pour tout bagage.

Ils ont laissé, leurs parents et leurs amis, leurs vallées et leurs campagnes,

Leurs villages et leurs montagnes.

Ils sont venus gagner leur pain à la seule force de leurs mains.

Ils ont trimé, ils ont souffert pour se sortir de leur misère.

Dans leurs yeux bleus pleins de souffrance, brillaient la foi et l’espérance.

Leurs cheveux blonds comme les blés mûrs, volaient au vent de l’aventure.

Avec leurs nom en « SKI » en »TCHAK » on les appelait les « POLAK ».

Il fallait bien gagner sa croûte, pour nourrir les siens sans aucun doute.

Et plus tard, quand vint la guerre, comme beaucoup d’autres ils s’en allèrent.

Combien sont morts au fond de la fosse ou bien malades de silicose ?

Combien reposent en silence sur cette douce terre de France ?

Ils ont élevé avec bonheur toute leur famille et tous les leurs.

Ils ont quitté leur pays, malheureux, mais ils ont emporté avec eux un peu

De leur patrie dans leur cœur, un peu d’espoir de jours meilleurs.

Ils ont légué à leurs enfants leur culture, leurs sentiments.

Ils ont légué leur joie de vivre et leurs chansons.

Beaucoup hélas ne le voient plus, partis pour ce voyage dont on ne revient plus.

Mais ils peuvent être fiers et regarder du haut du ciel que leurs efforts

Ne furent pas vains, que leur histoire n’a pas de fin.

Que nous sommes là, sur cette terre de France, pays d’accueil et d’espérance.

Pour continuer ce qu’ils ont fait, nos chers parents. Les POLONAIS

Magnifique poème écrit par Jean Pawlowski en 1988.

