Lukasz Urban, conducteur de poids-lourd de nationalité polonaise, a été kidnappé, poignardé, et battu par une crapule islamiste de ISIS quand celui-ci était à Berlin Quelques heures plus tard, quand le terroriste islamiste est venu sur le marché de Noël pour écraser le plus grand nombre de victimes, Lukasz a réussi à se battre contre le terroriste en s’emparant du volant, limitant ainsi le nombre de victime. Il a payé ceci du prix de sa vie, puisque le terroriste l ’a assassiné d’une balle en pleine tête.

En effet, les résultats de l’autopsie laissent entendre que le polonais étant encore en vie lorsque l’attaque sur le marché de Noël eu lieu lundi dernier . Il y aurait eu un combat entre les deux. Le polonais, bien que déjà poignardé à plusieurs reprises, aurait réussi à modifier la direction du camion en s’emparant du volant, ce qui aurait permis de sauver un grand nombre de personnes. Une fois le camion à l’arrêt, le terroriste a tiré sur le polonais.

Toute la Pologne rend hommage à ce martyre polonais. Celui-ci s’était rendu en Italie, et devait déposer la marchandise de son camion auprès d’un client à Berlin. Il a du faire une pause d’une journée à Berlin car le client avait refusé de prendre la marchandise la veille. Le chauffeur polonais devait rejoindre sa famille pour Noël, qui malheureusement il ne pourra pas retrouver .

Le terroriste a été identifié, il s’agit du tunisien Anis Amri . Celui-ci était un réfugié en Allemagne . Il s’était vu débouter de sa demande d’asile et faisait l’objet d’une procédure d’expulsion vers la Tunisie. Toutefois la lâcheté des autorités tunisiennes a fait que celles-ci avaient refusé la procédure d’expulsion depuis l’Allemagne au motif qu’elles ne connaissaient pas l’identité de ce ressortissant tunisien. Le terroriste musulman est né le 22 décembre 1992 à Ghaza . Il a commis des crimes il y a 7 années quand il était réfugié sur le sol italien . Là aussi l’Italie avait décidé de l’expulser mais la Tunisie s’était toujours refusé de le reconnaître.

Sa tête est mise à pris : une récompense de 100000 euros sera donnée à quiconque le ramène mort ou vif auprès des autorités.

Des voix commencent à s’élever depuis l’Union Européenne, notamment depuis la Slovaquie, où la politique migratoire de Merkel est montrée du doigt. Les pays situés à l’Ouest de la Pologne sont de plus en plus considérés comme des zones à haut risque .

Entre temps, en France, des journalistes issus du quotidien Libération se proposent purement et simplement de supprimer les marchés de Noël . Il y a toujours eu des festivités de Noël en France, faut il alors interdire tous les événements , ira t’on jusqu’à interdire les spectacles, d’aller au cinéma, de se rendre dans des bars, voir même imposer un couvre-feu ? Déjà que même des femmes sont interdites de se rendre dans les bars tenus pas des islamistes dans le département du 93 . Car au final, la France pourrait un jour devenir bien plus triste que ce que ne l’a été l’état de guerre de 1981. Il est hallucinant de voir à quel point la classe politique et médiatique française marchent à contre courant de son propre peuple . Certains politiciens, tels Benoist Apparu, sont venus le plateau de BFM télé pour expliquer qu’il n’existait pas de lien direct entre la politique migratoire et les attentats ... Nonobstant, jusqu’à preuve du contraire, une bonne partie des attentats commis sur le territoire français et européen ont été commis par des terroristes qui ont profité de la vague de réfugiés qui ont traversé l’Europe depuis quelques mois . Il en est de même pour Peillon, pour qui ce lien n’existe pas. Dans la série des champions tout azimuts de la connerie, on a aussi Michel Pouzol, soutient de Manuel Valls, pour qui les attentats islamistes auraient été causés par ... "des français de souche" !

Hommage à ce frère, tombé des suites des actes de folie de ce terroriste

Hommage à toutes les victimes polonaises attentats perpétrés sur le territoire européen.

Hommage à toi qui effectuait la profession de routier , profession dont les risques se sont de plus en plus agrandis avec les zones de turbulences et d’insécurités en Occident

Ce qu’on sait du terroriste