Un routier britannique a lancé une campagne de collecte de fonds en signe de solidarité en faveur des proches de Lukasz Urban, chauffeur polonais tué lors de l’attaque de Berlin survenue le 19 décembre.

Le chauffeur polonais Lukasz Urban, écrit le journal allemand Bild, s’est rendu en Allemagne depuis l’Italie à la veille de l’attaque pour s’acquitter d’une livraison de routine. Le soir même, il envisageait de rentrer en Pologne. Cependant, un assaillant a volé son véhicule pour s’en servir par la suite en vue de perpétrer l’attaque terroriste contre un marché de Noël à Berlin.

D’après la police allemande, le Polonais a essayé de l’en empêcher autant qu’il le pouvait. Bloqué dans le camion, il aurait tenté de s’emparer du volant pour forcer l’auteur de l’attaque à s’arrêter plus tôt que prévu. Poignardé à plusieurs reprises, il a toutefois été tué par balle juste après l’attaque par l’assaillant qui a tout de suite pris la fuite. M. Urban était marié et père d’un enfant mineur. Pour donner un coup de pouce à sa famille, un Britannique a lancé une campagne de collecte de fonds sur le site gofundme.com. « Bien que je n’aie pas connu Lukasz, j’ai été à la fois choqué et écœuré par la nouvelle de sa mort si brutale. Je n’arrive pas à imaginer comment sa famille y fait face. Moi-même chauffeur de camion, j’ai décidé de m’adresser à la communauté des transports routiers et à tous ceux qui se sentent concernés pour donner un coup de pouce à sa famille », a écrit l’initiateur du projet, David Dunkan.

Plus de 1 500 personnes, y compris des Polonais, y ont déjà contribué. M. Dunkan envisageait initialement de collecter 20 000 livres sterling (environ 23 700 euros). Cependant, la somme collectée a déjà dépassé 21 000 livres et des fonds continuent d’arriver.

L’attaque sur le marché de Noël à Berlin, au pied de l’église du Souvenir, a fait 12 morts et 45 blessés. Elle a été revendiquée par l’Etat islamique, comme celle de Nice qui a fait 86 morts le 14 juillet dernier. Douze personnes grièvement blessées dans l’attaque étaient encore hospitalisées mercredi, ont annoncé les autorités de la ville.

« A chaque fois qu’on fait rentrer 1 millier de migrants, il y a 1 ou 2 terroristes » (Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement)

Eric Décéné (Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement) sur LCI le 21 décembre 2016 : « A chaque fois qu’on fait rentrer 1 millier de migrants, il y a probablement 1 ou 2 terroristes ».

« Quel est le problème des migrants aujourd’hui et de la lutte antiterroriste ? Faire de la lutte antiterroriste, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. C’est ce qu’il y a de plus dur. Plus on augmente la taille de la botte de foin, plus le travail est dur. Ca veut dire qu’on cherche toujours que des aiguilles, ça veut pas dire que les migrants sont un danger en tant que tel mais à chaque fois qu’on fait rentrer 1 millier de migrants, il y a probablement 1 ou 2 terroristes. Donc, plus on fait rentrer de migrants, sans avoir les moyens de les filtrer, plus on augmente la difficulté du traitement du risque antiterroriste derrière, et c’est ce que les Allemands ont fait de manière un peu inconsidérée (…) On ne peut pas en permanence suivre tout le monde. On le voit, dès qu’un attentat est commis, on retrouve très facilement qui l’a commis, ça veut dire que toutes ces personnes-là sont déjà fichées, enregistrées, que le Renseignement fait son travail, mais tant qu’un acte délictuel n’est pas commis, on peut pas arrêter tout le monde, ou alors on va rentrer dans des politiques d’exclusion et d’expulsion et d’exclusion d’individus qui vont faire en sorte que beaucoup d’individus vont considérer que nous sommes devenus des régimes fascistes, protectionnistes et renfermés. »

Les autorités recherchent un demandeur d’asile tunisien (MàJ déjà condamné pour coups et blessures)

Le Tunisien suspecté dans l’attentat au camion-bélier à Berlin était, avant le drame, suspecté de préparer un attaque. IL avait été signalé en novembre au centre allemand de lutte contre le terrorisme, a indiqué ce mercredi un responsable allemand.

« La police judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie avait initié une enquête auprès du parquet fédéral allemand (compétent en matière de terrorisme) en raison de suspicions sur la préparation d’un acte criminel grave représentant un danger pour l’Etat », a déclaré Ralf Jäger, le ministre de l’Intérieur de cette région du l’ouest de l’Allemagne où le suspect a résidé cette année.