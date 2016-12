Baba Jaga, Perun, Bazyliszek les anciens dieux et déesses slaves ….. Pour cette fin d’année, il faut avouer que la chaîne Youtube du Portail Allegro nous fait quelques agréables surprises. La première en date pour ce mois de décembre 2016, c’est cette publicité que la plupart d’entre nous avions visionné, concernant un grand père qui apprend la langue anglaise, en vue de pouvoir se rendre au Royaume Uni rendre visite à sa famille, où son fils travaille, s’est marié et a eu un enfant. Cette vidéo touche une bonne partie de la population polonaise qui est partie émigrer et qui pour Noël n’a pas toujours l’occasion d’être aux côtés de ses proches restés en Pologne.

Mais Allegro est allé plus ce mois ci sur sa chaîne : le site de vente en ligne a publié une vidéo sur fonds en reprenant des notions issues des mythes et légendes slaves. Le dernier épisode en date concerne Baba Jaga, légende revisitée pour les besoins du film. Dans cet épisode, on voit que Satan, le Gardien des Enfers, veut utiliser les démons Slaves en vue d’instaurer le Chaos et régner sur les âmes de tous les êtes humains. Celui-ci essaie de les manipuler, parfois, comme on peut le voir au cours des épisodes précédents, qui sont indépendant les uns des autres, il lui arrive de pouvoir faire supprimer certains de ces éléments dits "démons slaves"

Toutefois il se trouve que les démons en question ne sont pas forcément ceux qu’on croît, c’est à dire des Démons, et que ce conflit entre Satan et les personnages issus de la mythologie slave pourraient se retourner contre Satan lui-même. C’est le cas pour Perun, qui n’est pas considéré comme un démon mais bien au contraire comme le Dieu du Soleil et des Éclairs, et de la Justice.

Chacun des épisodes est une suite logique des précédents, et il est à noté qu’il est parfois utile, pour comprendre le dénouement, de visionner aussi l’intégralité de la vidéo, y compris après la bande annonce de fin.

C’est sous titré en anglais pour celles et ceux qui ne comprendraient pas le polonais

Legendy Polskie. Zwiastun filmu Twardowsky 2.0 ; Dans cet épisode, on peut voir comment le héros Twardowsky, qui a vendu son âme à Satan, arrive, par un événement inattendu, à y échapper

